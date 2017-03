Action groeit tegen de klippen op

In zijn anderhalf jaar als topman bij Action heeft Sander van der Laan zich al vaak verbaasd. In de supermarktwereld die hij als zijn broekzak kent – hiervoor was hij zes jaar ceo van Albert Heijn – is een procentje meer winst of marktaandeel al reden om de champagne te ontkurken. Wat Action doet, is andere koek. Het bedrijf zag zijn winst afgelopen jaar met 37 procent stijgen, zijn omzet met 34 procent en er kwamen 197 winkels in zes landen bij. Op het hoofdkantoor annex distributiecentrum in Zwaagdijk-Oost keken ze gisteren echter amper van die jaarcijfers op. Want zo hard groeit het bedrijf eigenlijk al sinds de eerste winkel 23 jaar geleden opende in het naburige Enkhuizen. Zelfs in tijd van crisis en onlineconcurrentie. Terwijl andere oer-Hollandse ketens als Blokker, Hema en V&D afgelopen jaren rode cijfers schreven of zelfs omvielen, groeide Action uit tot een van de grootste winkelbedrijven van het land met een omzet van 2,7 miljard euro en 35.000 medewerkers op de loonlijst. En het bedrijf heeft niet eens een webshop.

Schatzoekers

Hoe flikt Action dat? ,,Mensen vinden ons vooral een hele leuke formule'', zegt Van der Laan. De winkels zijn ingericht op ‘schatzoekers’, legt hij uit. ,,Je weet van tevoren nooit wat je precies vindt, maar je gaat altijd naar huis met meer dan je zocht. Een klant die komt voor sponsjes en vaatwastabletten komt met gemiddeld zeven artikelen bij de kassa en rekent 10 euro af.'' Het meest verkochte product is dan ook de Action boodschappentas: daarvan gaan er honderdduizenden per week over de toonbank.

Het assortiment is groot (6.000 artikelen) en wisselt snel: elke week komen er 150 tot 200 nieuwe artikelen bij. De verkochte aantallen doen al snel duizelen. Zo sleet Action rond de feestdagen een half miljoen kerstmannen, en laatst 400.000 Tobleronerepen in één week. Wat een bestseller wordt, laat zich lastig voorspellen. Dat is ook iets waar Van der Laan zich nog steeds over verbaast, als hij mee op inkoopreis is in China. ,,Onze inkopers hebben daar echt een neusje voor. Bestellen ze zonder aarzelen twee keer zoveel als ik inschat dat we kunnen verkopen. Meestal weten zij feilloos de juiste mix te vinden tussen prijs en surprise.''

Wie de Action-klant is? ,,Wie niet, kun je beter vragen. 73 procent van alle Nederlandse huishoudens koopt regelmatig bij ons. Voor de overige 27 procent zitten onze winkels nog te ver weg. Daarom hebben we afgelopen jaar in Nederland nog dertien nieuwe winkels geopend, waarmee het totaal nu op 354 komt. En daar gaan we mee door. Binnenkort openen we bijvoorbeeld twee nieuwe filialen in Amstelveen.’’

Zijn jullie echt goedkoper dan concurrenten als Blokker en Kruidvat of wekken jullie die indruk?

,,We zijn zeer veel goedkoper! Doordat we hele grote volumes inkopen, dat drukt de prijs. Maar ook doordat we een hele zuinige, platte organisatie hebben. We geven nauwelijks geld uit aan reclame, verspreiden in Nederland geen folders, zijn nooit te zien op tv. En we zitten niet op dure locaties als de Kalverstraat.’’

Hoe kan het dat deze Milkareep bij jullie maar 69 cent kost en bij AH 99 cent? Hebben jullie een restpartij op de kop getikt die bijna over de datum is?

,,Nee, dat denken mensen vaak, maar onze volumes zijn zo groot dat we niet op restpartijen kunnen varen. We kopen steeds meer A-merkproducten rechtstreeks in bij de fabrikanten. Zij laten hun fabriek speciaal voor ons laat draaien. Onze klanten vragen naar merkartikelen, en wij kunnen ze voordelig aanbieden. We verkopen ze niet onder de prijs om klanten te lokken. Doordat we alleen per volle vrachtwagen inkopen is het transport simpeler en goedkoper. En we beloven niet dat een product er altijd is, zoals supermarkten. Bij ons geldt: op is op. Nee, Milka is niet bang dat het afbreuk aan zijn merk doet als het bij ons in de schappen ligt. Het doet afbreuk aan je merk als je níet bij een formule ligt waar 73 procent van de Nederlanders komt.''

Neem deze gazonhark van €1,95. Een soortgelijke van A-merk Gardena kost tien keer zoveel. Goedkoop is duurkoop, zegt mijn moeder altijd. En alles wat kapot gaat belandt op de afvalberg. Niet goed voor het klimaat en milieu. Jullie moesten afgelopen jaar onder meer theeglazen terugroepen die uit elkaar klappen en speelgoedautootjes met verf vol weekmakers.

,,Wij verkopen geen Jaguar en Rolls-Royce, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar wij willen wel degelijk een acceptabele kwaliteit leveren. En dat kunnen wij als geen ander voor een lage prijs, waardoor onze artikelen ook bereikbaar zijn voor mensen met een kleine portemonnee.''

Volledig scherm De gazonhark van Action © rv

Zo’n vogeltje kost €0,89. Niemand die het nodig heeft, maar het is zo goedkoop dat een hoop mensen het toch niet kunnen laten liggen. Wegwerpprijzen, stellen critici van de consumptiemaatschappij, die tot spullenobesitas leiden en een weggooicultuur in de hand werken. Hoe kijkt u daar tegenaan?

,,De armband die jij draagt heb je ook niet nodig; de productie ervan had eveneens impact op het milieu. Wij voorzien in de behoefte van klanten aan producten. Mijn moeder leerde vroeger van mijn oma dat je maar één keer in je leven kerstversiering aanschaft. Tegenwoordig willen klanten elk jaar nieuwe: het ene jaar rood, het volgende blauw. Dus verkopen we die. En daarbij nemen we onze maximale verantwoordelijkheid voor het milieu.''

Volledig scherm Vogeltjes van Action © rv

Hoe dan? Het grootste deel van jullie assortiment is Made in China. Daar heeft u toch geen enkele grip op de productie?

,,In Nederland staan nou eenmaal geen kerstballenfabrieken. Om meer grip te krijgen op waar onze spullen vandaan komen, kopen we steeds meer rechtstreeks in bij fabrikanten. Nu al 10 procent van het assortiment. Die fabrieken moeten aan onze ethische spelregels voldoen. Zij beloven bijvoorbeeld hun medewerkers op een eerlijke manier te behandelen. We laten daar controleren of er geen kinderhandjes aan te pas komen. Ook aan de groothandels waar we inkopen stellen we duurzaamheidseisen. Afgelopen jaar hebben we op dat gebied een inhaalslag gemaakt. Zo durf ik de stelling aan dat onze honderden vrachtwagens het milieuvriendelijkst zijn van alle Nederlandse retailers. We kopen en leasen de meest zuinige modellen. We rijden met dubbeldekkers, daar passen 60 procent meer rolcontainers in. Al het plastic en kartonnen afvalmateriaal nemen ze mee terug uit de winkels, dat recyclen we. Het enige dat we niet goed doen, is daarover vertellen.''

Doet u dat nu wel omdat jullie eigenaar, investeringsmaatschappij 3i, Action naar de beurs gaat brengen? Daar wordt over gespeculeerd.

,,Niet voor zover ik weet. Maar er zal een moment komen waarop Action verkocht wordt; dat is altijd het doel van een private equitymaatschappij. Voorlopig zijn wij erg blij met onze aandeelhouder en zij met ons.''

Hoeveel gaat 3i nog investeren in verdere uitbreiding van Action in Europa?