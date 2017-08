Aegon grijpt in na zorgen over financiële gezondheid

Over de financiële gezondheid van Aegons activiteiten in Nederland waren recent veel zorgen. ,,Met deze maatregelen willen we een einde maken aan alle vragen'', zegt topman Alex Wynaendts tegen het ANP. Waar in Nederland extra geld nodig is, heeft de overkoepelende houdstermaatschappij juist veel extra geld binnengekregen via de verkoop van activiteiten.



Wynaendts benadrukt dat Nederlandse consumenten altijd al met een gerust hart zaken konden doen met Aegon. ,,Maar het is heel belangrijk dat activiteiten in elk land sterk gekapitaliseerd zijn, en dat er een holding is die waar nodig kan bijspringen.'' Het is de bedoeling dat Aegon Nederland straks ook weer dividend gaat betalen aan de groep, beginnend met 100 miljoen euro over 2017 in de eerste helft van 2018.