AFM: Pas op voor buitenlandse beleggingsadvertenties

De AFM maakt zich volgens De Telegraaf grote zorgen over buitenlandse technologiebedrijfjes die adverteren met 'zeer winstgevende investeringsproducten'. Met onder meer gratis online spelletjes worden consumenten verleid. ,,Mensen stoppen soms al hun spaargeld hierin'', aldus AFM-bestuursvoorzitter Merel van Vroonhoven. ,,De kans dat mensen hun geld verliezen is vele malen groter dan ze denken, de kans dat ze iets opbouwen nihil.''

Malta

Soms is snel duidelijk onder welk toezicht die vallen, maar in veel gevallen ook niet. Zo leidt bijvoorbeeld de aanbieder NuGeldLenen voor flitskredieten door naar een website die eigendom is van de Nikan Bank uit Cyprus. Die instelling komt niet voor in het register van door de AFM goedgekeurde financiële dienstverleners. Nikan blijkt weer onderdeel van Novum Bank uit Malta, die wel in Nederland mag opereren maar hier niet onder toezicht staat.