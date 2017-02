Airbnb: impuls van 800 miljoen euro aan Nederlandse economie

Gemiddeld stelden de verhuurders in 2016 hun woning 28 dagen beschikbaar en ze verdienden daarmee afgelopen jaar door de bank genomen 3000 euro. Bezoekers bleven gemiddeld 3,5 nacht in een van de Nederlandse woningen.

Airbnb werd in 2008 opgericht in de Verenigde Staten. Sindsdien is het bedrijf, dat mensen in staat stelt hun eigen woningen te verhuren aan toeristen, explosief gegroeid. Onomstreden is Airbnb niet. Onder meer het stadsbestuur van Amsterdam wil de verhuur van woningen via Airbnb aan banden leggen.