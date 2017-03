AkzoNobel nog niet van rivaal af

Het eerste bod van PPG, dat 21 miljard euro bood voor AkzoNobel, werd direct van de hand gewezen. Akzo-topman Ton Büchner verwoordde het netjes, maar vond het bod een belediging voor de waarde van zijn bedrijf. Bovendien zag hij geen meerwaarde in een samengaan van de twee bedrijven. Het nieuwe bod zal dus substantieel beter moeten zijn.



Bij Akzo zien ze nogal wat beren op de weg. De nieuwe combinatie wordt een dominante partij op het gebied van lakken en verven. Gevreesd wordt dat mededingingsautoriteiten in diverse landen bezwaar maken tegen het samengaan van de bedrijven. Er zou dan veel verkocht moeten worden, wat een samengaan minder aantrekkelijk maakt.



Akzo wijst ook op de financiële situatie bij PPG. Het bedrijf zit al veel dieper in de schulden dan Akzo en zou voor de overname opnieuw fors moeten lenen. De vraag is of het zich niet financieel vertilt aan een overname. Aandeelhouders trekken zich die kritische noten niet aan. AkzoNobel was de grootste stijger op de beurs toen het nieuws van een mogelijk nieuw bod bekend werd.



Mocht het tot een nieuwe overnamepoging komen, dan dreigt een taai gevecht waarbij AkzoNobel zeker niet kansloos is. Het bedrijf heeft een belangrijke beschermingswal, de stichting prioriteitsaandelen. Die onafhankelijke stichting kan extra aandelen uitgeven waardoor een overname bemoeilijkt wordt.



De verdediging komt uiteindelijk neer op tijd kopen. De extra aandelen mogen namelijk maar voor een bepaalde periode worden uitgegeven. Maar het is de vraag of PPG tientallen miljarden wil uitgeven aan aandelen AkzoNobel als het vervolgens nog een jaar of twee jaar moet wachten tot het bedrijf daadwerkelijk overgenomen kan worden.



Tijd is ook om een andere reden een belangrijke bondgenoot voor Akzo. Het geeft het bedrijf de gelegenheid om de strategie uit te voeren om PPG van het lijf te houden. AkzoNobel kondigde al aan de optie te bekijken om de divisie chemie af te stoten. Dat zou het bedrijf 9 tot 10 miljard euro kunnen opleveren, schatten analisten.



Geld dat PPG dan misloopt. En dat zal een tegenvaller zijn want daarmee had PPG Akzo een groot deel van de overnamesom zelf kunnen laten betalen.



Dan is het voor AkzoNobel wel zaak iets te doen met die zak geld. Een overname is dan het meest voor de hand liggend. De kritiek op AkzoNobel was de afgelopen jaren dat ze te weinig bedrijven kochten. In de verf- en lakkenindustrie is al enkele jaren een overnamegolf, maar Akzo deed daar nauwelijks aan mee. Akzo kan dan van mogelijke prooi een jager worden.