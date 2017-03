'AkzoNobel onderzoekt fusie of verkoop aan Amerikaanse verfmaker'

Een woordvoerder van AkzoNobel zegt niet in te willen gaan op geruchten. Bij PPG weigerden ze commentaar. Volgens persbureau Bloomberg zou juist PPG zijn pijlen hebben gericht op zijn Nederlandse concurrent en een eventuele overname onderzoeken. Daarvoor zijn adviseurs in de hand genomen.

Marktwaarde

AkzoNobel is Europa's grootste leverancier van coatings met een portefeuille verspreid over basischemicaliën zoals chloor tot aan ingrediënten voor huidcrème en verf voor Formule 1-bolides. PPG telt werelwijd 156 fabrieken waar onder meer verf, coatings en glasvezel wordt geproduceerd. In 2012 nam PPG al de divisie Decorative Paints Noord-Amerika over van AkzoNobel. Daarvoor betaalde het destijds iets meer dan 1 miljard dollar.