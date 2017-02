Albert Heijn gaat tv maken

Met 'downie' vakkenvuller Sjoerd heeft Albert Heijn op zijn eigen YouTube-kanaal al een bescheiden hitje te pakken. Voor Appie Today gaat de nieuwbakken vlogger wekelijks met een camera op pad. Zijn eerste filmpje is bijna 200.000 keer bekeken. Online filmpjes zijn dé manier om jonge consumenten te bereiken, verklaart Joost Istha van Mediabureau Zigt, dat bemiddelt tussen adverteerders en media. ,,De jonge moeder van morgen bereikt AH niet meer met commercials in het reclameblok voor het Achtuurjournaal. Jongeren gaan online van het ene naar het andere filmpje. Met eigen vloggers kan AH zijn eigen sterren creëren.'' Knakworsten Appie Today biedt de supermarkt ook een direct verdienmodel: leveranciers kunnen in de shows, reportages en series hun producten aanprijzen. Istha: ,,Unilever kan een advertentie kopen in Allerhande om zijn knakworsten aan te prijzen. Maar het kan nu ook een vlogger betalen die filmpjes maakt voor het YouTube-kanaal van Albert Heijn.'' Voor bepaalde adverteerders kan een winkel een aantrekkelijker advertentiepodium zijn dan, pakweg, een krant. Ook MediaMarkt verkoopt advertenties. Zo kun je naast de elektrische tandenborstels in de webshop advertenties voor tandpastamerken aantreffen die er niet eens te koop zijn. AH kan het ideale podium zijn voor een merk dat zijn nieuwe theesmaak wil aanprijzen.

Allerhande Bekend is dat veel mensen Allerhande (met een oplage van meer dan 2 miljoen een van de grootste tijdschriften van Nederland) speciaal lezen om te ontdekken welke nieuwe producten er in het schap liggen. Daar komt bij dat AH's moederbedrijf Ahold, ook eigenaar van Bol.com, veel informatie over klanten bezit. Waar ze op zoeken, wat ze kopen. ,,Daar kun je advertenties op afstemmen'', zegt Ruud de Langen van mediabureau Mindshare. AH volgt de internationale trend dat retailbedrijven zich steeds meer tot uitgever ontpoppen. Zo kocht Amazon het populaire autoprogramma TopGear om meer bezoekers - en dus klanten - naar zijn webshop te lokken. ,,De concurrentie voor supermarkten is groot. Bij Jumbo, Lidl en websuper Picnic kun je ook pindakaas kopen. Met entertainment kan AH zich onderscheiden, zijn online etalage oppoetsen,'' verklaart Ruud de Langen van mediabureau Mindshare. Doodslaan De filmpjes op Appie Today zijn overigens geen pure promotie voor de Zaanse supermarkt. Zo maakte Vice, het mediabedrijf waar AH mee samenwerkt omdat het de juiste snaar weet te raken bij jongeren, een filmpje over de niet bepaald rijpe 'eetrijpe' avocado's die de supermarkt verkoopt. ,,Eetrijp? Hier kun je iemand mee doodslaan!'', reageert een klant. Is het niet de doodsteek voor de avocadoverkoop om zelf zo'n filmpje online te zetten? Albert Heijn wil ermee laten zien 'niet doof te zijn voor kritiek', zegt marketingmanager Saskia Egas Reparaz van AH. ,,Bovendien geeft zo'n filmpje ons de kans uit te leggen met welke dilemma's we kampen als het gaat om onze producten. Dat moet de gunfactor van Albert Heijn vergroten.'' De tekst gaat verder onder de afbeelding

Veel talent

Naast de producten staan de eigen medewerkers en klanten van de supermarkt in de filmpjes centraal. ,,Met 100.000 medewerkers zijn we de grootse werkgever van het land. Daar zit heel veel talent tussen,'' aldus Egas Reparaz.



Zangtalent bijvoorbeeld, zo is te zien in het programma Intercom Stars - een soort Idols met cassières en vakkenvullers. Appie TV gaat ook op zoek naar de verhalen achter de advertenties op het prikbord in de supermarkt, zoals de trouwjurk die te koop is tegen elk aannemelijk bod. En in 'Bakkie Today' wordt de krant besproken aan de koffietafel met klanten. ,,In onze 950 supermarkten ontmoeten wij dagelijks bijna eenderde van Nederland. Er zijn veel mooie verhalen te halen.''



Een eigen app heeft Appie Today nog niet. De filmpjes worden, behalve op het YouTube-kanaal, gepubliceerd op de website en Facebookpagina van de supermarkt.