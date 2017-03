Aldi roept maiszoutjes terug na productiefout

Het gaat om Guapo's Maissnack Sweet Chili en Guapo's Maissnack Nacho Cheese, allebei in een verpakking van 125 gram. Ze zijn te koop bij supermarktketen Aldi. Mensen met een melk-allergie lopen mogelijk risico. Aldi vraagt de artikelen, al dan niet aangebroken, terug te brengen naar een van de filialen. Het aankoopbedrag wordt dan vergoed.

Salmonellabacterie

Het is niet voor het eerst dat Aldi een product terugroept. Vorig jaar waarschuwde de supermarktketen klanten om de Filet Americain met de smaakaanduiding peper niet te consumeren. De filet americain was mogelijk is besmet met de Salmonellabacterie.