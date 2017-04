Alibaba-topman: internet gaat ons nog heel veel pijn doen

Juist het bedrijf van Ma, Alibaba, is een van de veroorzakers in de omslag van de oude naar de nieuwe economie. De reusachtige webshop had in 2016 een omzet van meer dan 20 miljard euro en verkoopt online spullen over de hele wereld. Daar hebben traditionele winkels veel last van.



Volgens Ma moet het onderwijs worden aangepast op het werken met robots, die in zijn ogen alleen moeten worden ingezet voor werk dat mensen niet kunnen doen. ,,Alleen op die manier hebben we de kans om machines als werkpartners van mensen te blijven zien, in plaats van als vervanging."



Ma is niet de eerste internetgrootheid die waarschuwt voor de gevolgen van zijn eigen werk. Eerder riep Bill Gates op tot een belasting op robots, omdat die anders veel te snel het werk van mensen over zouden nemen. Gates werd zelf rijk met het ontwikkelen van software die het werk van veel kantoorpersoneel overbodig maakte.