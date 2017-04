Alle Nederlandse providers wereldtop, T-Mobile beste

De nummer één positie van T-Mobile is niet vreemd. Om de achterstand op KPN en Vodafone in te lopen investeerde de dochter van Deutsche Telekom afgelopen jaren honderden miljoenen in een totale vernieuwing van zijn netwerk. Daar plukt het nu de vruchten van.



Ook vorig jaar kwam T-Mobile al als beste uit de test. Maar de andere providers investeerden eveneens aanzienlijk om landelijke 4G-dekking te krijgen.



Hoe klein de kwaliteitsverschillen zijn, blijkt bij nadere bestudering. Qua mobiel internet scoren T-Mobile en KPN in kleinere steden en op wegen identiek. Files van 3 MB worden pijlsnel gedownload en met hoge snelheden. Ook Vodafone en Tele2 zijn op datagebied even goed.



Betrouwbaar

Volgens Arnoud Wokke, telecomexpert bij technologiesite Tweakers, is het niet vreemd dat Nederlandse providers goed scoren. ,,Nederland is vlak, klein, verstedelijkt en daardoor relatief gemakkelijk te dekken. Slechts de grenzen met Duitsland en België leveren uitdagingen op. Als providers het qua dekking ideale land mochten tekenen, zou dat er waarschijnlijk zo uitzien als Nederland."



Wat helpt is dat ons land sinds de komst van Tele2 vier providers telt, waardoor de concurrentie wordt aangejaagd. Waar andere landen vaak maximaal drie spelers kennen, moeten in ons land alle providers zich onderscheiden.



Volgens Wokke is het onderzoek van P3 betrouwbaar. ,,Hun methodiek is grondig, in elk land testen ze op exact identiek. Het geldt in de telecomsector als één van de meest betrouwbare benchmarks."



Winnaar

Wel heeft hij één aanmerking. ,,Nu de resultaten zo close zijn en binnen de statistische foutmarge lijken te vallen, is het vreemd dat P3 een duidelijke winnaar aanwijst. Een ander testbureau deed dat eerder niet." Het gaf T-Mobile vorig jaar - toen de verschillen ook al klein waren - de kans om maanden reclame te maken, aldus Wokke.



P3 is het deels eens met de kritiek, maar stelt dat T-Mobile er dit jaar duidelijk genoeg bovenuit steekt. Dat geldt niet voor het verschil tussen Vodafone en KPN, erkent Ekmen. ,,We overwegen om geen winnaar meer aan te wijzen als er slechts vijf punten of minder verschil tussen operators bestaat."



Ook P3 ziet in het relatief hoge aantal providers een reden voor de goede prestaties. Tegelijk is een klein, dichtbevolkt land niet perse eenvoudiger te dekken, stelt Ekmen. ,,Het grote aantal inwoners betekent dat het moeilijker is om goed bereik te houden. In dunbevolkte landen is de druk op het netwerk beduidend lager."



Toekomst

In de toekomst verwacht P3 dat de afstand tussen Nederland en andere landen kleiner wordt. ,,Zowel in Europa als in ontwikkelingslanden." Het bureau probeert ondertussen de test te verbeteren en voegt komend jaar verder een onderzoekscomponent toe. Via een aantal apps gaat het het bereik van KPN, Tele2, T-Mobile en Vodafone continu in de gaten houden, 365 dagen per jaar.



Ekmen is benieuwd hoe de Nederlandse markt zich verder ontwikkelt. ,,Het is met name interessant om te zien hoe providers omgaan met uitdagingen als het internet of things en autonoom rijdende voertuigen."