Alle winkels Bart Smit in rap tempo omgebouwd tot Intertoys

Op de werkvloer Jaloers zijn op werk is een dure emotie

6 februari Zelf zijn we nooit jaloers, zeggen we zelfverzekerd in kantooronderzoek. Zo lijkt niets zo zoet als de werkvloer. Maar vragen wetenschappers of we op de zaak weleens last hebben van jaloerse mensen, dan blijkt het hele kantoor te kraken onder schokgolven van afgunst. Daarmee kan de wetenschap veilig concluderen dat achter elk bureau ego en afgunst zit. We geven het alleen liever niet toe.