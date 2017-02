Amerikaanse Heinz trekt bod op Unilever in

Unilever is na Shell het grootste bedrijf van Nederland, met een jaaromzet van ruim 50 miljard. Wereldwijd heeft het bedrijf ruim 168.000 werknemers. Het hoofdkantoor staat in Rotterdam. Unilever is zowel in Amsterdam als in Londen aan de beurs genoteerd.



Qua marktwaarde is Unilever iets meer waard dan Kraft Heinz. Volgens Bloomberg is Unilever 126 miljard waard en Kraft Heinz 106 miljard. Het nieuws rond de fusieplannen stuwde het aandeel Unilever vrijdag op de beurs met 13 procent omhoog.



Van de 170.000 werknemers werken er ongeveer 3200 in Nederland, onder wie de werknemers op het hoofdkantoor in Rotterdam. Verdeeld over de continenten werken er 32.000 in Europa, 42.000 in Amerika en 97.000 in de overige werelddelen. Unilever heeft honderden veelal bekende merken zoals Becel, AXE, Cup a Soup, Dove, Knorr, Rexona en Robijn.