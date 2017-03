'Amerikaanse verfmaker richt pijlen op AkzoNobel'

Boete van 1 miljoen voor Oxxio: onjuiste klant­re­gi­stra­tie

10:23 Energieleverancier Oxxio moet een boete van een miljoen euro betalen omdat het bedrijf gegevens over klanten onjuist heeft ingevoerd in het centrale register van de energiebedrijven. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag weten. Oxxio vindt de straf te hoog en gaat in beroep.