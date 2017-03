Amerikanen nemen postcontracten KLM onder de loep

Dat staat in het vandaag gepubliceerde jaarverslag van de luchtvaartmaatschappij. KLM en Air France werden in maart 2016 geïnformeerd over het onderzoek. Hierbij zijn ook enkele grote Amerikaanse branchegenoten bij betrokken.



Dat KLM de kwestie apart vermeldt in het jaarverslag, wijst erop dat het bedrijf aanzienlijke financiële consequenties niet kan uitsluiten. Zowel KLM als Air France werkt mee aan het onderzoek.



In september volgde een formeel verzoek om informatie over de contracten met USPS over het internationale vervoer van post. Justitie gaf daarbij aan dat gespeurd wordt naar mogelijke malversaties.