Amsterdamse haven zweert steenkool af

Na het klimaatakkoord van Parijs ziet de Amsterdamse haven geen toekomst meer in steenkool. In 2030 moet het afgelopen zijn: bij de verbranding ervan komt veel te veel CO2 vrij. Vorig jaar werd in Amsterdam nog 16,1 miljoen ton steenkool overgeslagen, vooral voor het Duitse achterland. Energiedeskundige Aad Correljé van de TU Delft vraagt zich af of 2030 wel reëel is: ,,Zo'n vaart loopt het niet met de teruggang van steenkool in Duitsland.''