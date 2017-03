AOW-leeftijd verlagen is slecht voor de economie, stellen experts

Met de stelling dat het terugbrengen van de AOW-leeftijd naar 65 jaar schadelijk is voor de economie, is meer dan 90 procent van de experts het eens. Zo zegt bijvoorbeeld hoogleraar Rick van der Ploeg van de VU en de universiteit van Oxford dat door het verlagen naar 65 jaar banen verloren gaan. Dat zit als volgt. Als alle mensen van boven de 65 jaar de arbeidsmarkt verlaten, zijn er minder werkenden. Werkgevers moeten dan beter kun best doen om mensen aan te nemen; het werknemersaanbod neemt immers af. Dit zorgt ervoor dat de lonen omhoog gaan. Dat klinkt goed, maar dat betekent óók dat het aannemen van mensen duurder wordt voor bedrijven. Daardoor krimpt de vraag naar arbeid, wordt in totaal minder werk verricht én groeit de economie langzamer. ,,De AOW wordt dan onbetaalbaar", aldus Van der Ploeg.

Flexibel AOW

Het economenpanel geeft ook antwoord op de stelling dat flexibiliseren van de AOW-leeftijd een goed idee is naast de pensioenregeling die nu van kracht is. Zo'n flexibele AOW is gunstig voor bijvoorbeeld mensen met een zwaar beroep, die dan eerder kunnen uitstromen. Onder meer de PvdA en PvdD zijn voorstanders van deze oplossing.



Op dit moment geldt er een versnelde verhoging naar de AOW-leeftijd van 67 in voor de huidige werkende generatie. Vanaf 2022 gaat de AOW-leeftijd eerst met drie maanden verder omhoog, omdat de levensverwachting dan stijgt. Op vraag of de versnelde invoering van de huidige regeling te overhaast is, antwoordt een meerderheid van het economenpanel negatief.