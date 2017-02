App om geleende auto per uur te verzekeren

Een auto lenen van vrienden of familie is de meest voorkomende manier van autodelen. Er zit een groot risico aan. Als de lener schade veroorzaakt draait de eigenaar van de auto er voor op. Die kan zelfs zijn no claim kwijtraken. Dat is vervelend en kan de vriendschap of relatie schaden.



Met Gappie ligt het risico bij de lener. Die zet de app aan als hij gaat rijden en daarmee is de auto all risk verzekerd. Als de rit eindigt zet je de app weer uit. Afrekenen gaar per uur. ,,Voor het eerste uur betaal je 5 euro. Daarna is het één euro per uur extra, met een maximum van 15 euro per 24 uur,'' zegt een woordvoerder van Nationale-Nederlanden. De verzekering geldt voor auto's met een nieuwwaarde tot 75.000 euro.