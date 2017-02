Apple-topman winkelt voor nieuwe meubels in Duits bedrijf

Dula maakt tafels voor de Apple-winkels in Europa en wereldwijd nog allerlei andere landen. In Vreden wordt ook meubilair gemaakt voor het nieuwe hoofdkantoor van Apple in Cupertino, Californië. Medewerkers van Dula lieten Tim Cook ook de tafel zien waar hijzelf in de toekomst aan komt te werken.



Eén derde van de capaciteit van het meubelbedrijf in Vreden wordt besteed aan opdrachten voor Apple. Mede dankzij de klandizie van de Amerikaanse tech-gigant is de meubelfabrikant in Vreden gegroeid. Binnenkort wordt een nieuwe productielijn in gebruik genomen. Daar wordt onder meer een in het bedrijf zelf ontwikkelde en gepatenteerde robot voor het polijsten van hout ingezet. Bij Dula werken ongeveer 300 mensen.



Aan de Nederlandse kant van de grens heeft Apple ook een toeleverancier: het Winterswijkse meubelbedrijf Arco kreeg vorig jaar de opdracht om 500 tafels voor het hoofdkantoor in Californië te maken. Die komen in het restaurant te staan. Daarnaast maakt Arco ook 500 exemplaren voor de Pod Island, een statafel.