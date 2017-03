Apple verhelpt WikiLeaks-kwetsbaarheden

Apple laat in een reactie aan TechCrunch weten de privacy en de veiligheid van zijn klanten hoog in het vaandel te hebben. ,,De technologie van de huidige iPhone biedt de beste databeveiliging die beschikbaar is voor klanten en we werken er voortdurend aan om dat zo te houden. Onze producten en software zijn ontworpen om snel veiligheidsupdates in de handen van onze klanten te krijgen.''



Apple meent dat de achterdeurtjes waarvan de CIA gebruik maakte al in hun vorige update van besturingssysteem iOS zijn gerepareerd, maar zal alle gesignaleerde zwakheden opnieuw onderzoeken. ,,We raden al onze klanten aan om de laatste versie van iOS voor hun Apple product te downloaden, zodat ze de nieuwste beveiligingsupdates hebben", aldus het technologiebedrijf.