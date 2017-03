Arme oudere sterft uit: meeste 65-plussers hebben het financieel goed

Mer­ken­des­kun­di­ge: Autokoper gaat niets merken van overname Opel

6 maart Het al jaren verlieslijdende automerk Opel komt definitief in Franse handen. De grote vraag is of het de Fransen wél zal lukken geld te verdienen met de kwakkelende Duitse automaker. Of er voor de autokoper iets gaat veranderen, moet nog blijken.