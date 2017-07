ASML groeit dit jaar met kwart en doet goede zaken in EUV

De goede zaken uitten zich in de omzet, die in het tweede kwartaal met 2,10 miljard euro meer was dan de 1,94 miljard in het eerste kwartaal en bovendien hoger dan algemeen werd verwacht. Ook goede zaken deed ASML met de EUV-technologie, omdat er weer acht bestellingen van deze nieuwste machine werden bijgeschreven. In totaal zijn er nu 27 bestellingen van EUV-machines met een waarde van 2,8 miljard euro.

Nieuwe technologie omarmd

De volle EUV-orderportefeuille is volgens ASML een teken dat haar klanten de nieuwe technologie hebben omarmd en die nu gaan inzetten om in volle volume te gaan produceren. Maar ook de bestellingen van andere machines dan EUV bleven binnenkomen. In totaal werd er vorig kwartaal voor 2,38 miljard euro aan boekingen gedaan, tegen 1,89 miljard euro vorig kwartaal. De orderportefeuille heeft nu een waarde van 5,35 miljard euro, tegen 4,51 miljard het kwartaal daarvoor. De Veldhovense chipmachinefabrikant verwacht dat ook in 2018 deze trends zich voortzetten.

De winst die ASML boekte steeg licht naar 466 miljoen euro, van 452 miljoen euro.

Wennink schreef de goede zaken en positieve verwachtingen toe aan de klanten die geheugenchips maken die ongeveer de helft meer bestellen dit jaar dan vorig jaar. Ook de klanten die rekenchips maken bestellen dit jaar meer, naar verwachting 15 procent. „Onze DUV machines laten een sterke basisvraag dit jaar zien. Dat onze EUV-machines nu zo gewild zijn is voor ons een teken dat onze klanten zich voorbereiden voor de inzet van EUV voor hoge volumes productie. Dat geldt zowel voor DRAM geheugenchips als voor rekenchips. Daarnaast hebben we ook nog onze holistische lithografie (apparatuur en software die de prestaties van de chipmachines verbeteren, red.) die dit jaar met 20 procent stijgt. Zoals we het nu zien, zullen deze voor ons positieve trends zich voortzetten in 2018.”