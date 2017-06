'Athene kan eind 2017 weer op de financiële markten lenen'

Griekenland zou eind dit jaar of begin 2018 weer geld moeten kunnen lenen op de financiële markten. Dat is zo'n half jaar voor het land van het 'noodinfuus' van de eurolanden en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt gehaald.

Dat zei Klaus Regling, de topman van ESM - het EU-noodfonds voor lidstaten in financiële problemen - na afloop van de jaarvergadering van het ESM in Luxemburg. Het ESM is de belangrijkste geldschieter van Griekenland.

De regering in Athene krijgt steun in de vorm van gunstige leningen op voorwaarde dat ze talloze hervormingen en bezuinigingen uitvoert. Zo moet het land straks gezond en wel op eigen benen kunnen staan. Nu kan Griekenland wegens een gebrek aan vertrouwen in de Griekse staatsobligaties alleen tegen torenhoge rentes geld lenen op de financiële markten.

Volgens Regling 'is het goed de markten te testen' voordat Griekenland uit het steunprogramma gaat.

Terugbetalen