Automobilist wil weer een dikke, luxe auto

Weterings, die zijn kapitaal vergaarde met een bedrijf in land- en tuinbouwmachines, had het geld er een jaar terug niet aan uitgegeven. ,,Niet alleen omdat het vorige model minder mooi is. Ook omdat ik het economisch nog aan wilde zien. Nu gaat het beter, mijn aandelen doen het goed. Mensen hebben weer geld, dat zie je overal.’’



Half mei mag hij zijn nagelnieuwe donkergrijze Panamera ophalen bij de Porsche-fabriek in Leipzig. ,,Dat wordt een dagje uit. We vliegen erheen, daarna een rondleiding en een rit in mijn auto over het circuit. Het wordt fantastisch.’’ Hij is nu al verliefd op zijn snelheidsmonster (de 462 pk leveren een topsnelheid van 278 km/uur). ,,En nog zuinig ook door de elektromotor. Volgens de fabriek kun je gecombineerd 1 op 40 halen, laat het in de praktijk 1 op 20 zijn. Dat milieu-aspect en de grote actieradius speelden ook bij de koop. In dorpen en stadjes ga ik elektrisch rijden.’’