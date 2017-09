Baas mag e-mail werknemer niet zomaar checken

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde dat vandaag in de zaak van de Roemeense verkoopmedewerker Bogdan Barbulescu (38). Hij werd in 2007 ontslagen. Zijn bedrijf verweet hem dat hij tijdens zijn werk Yahoo Messenger had gebruikt om berichten naar zijn broer en verloofde te sturen. In het onderzoek naar de zaak installeerde het bedrijf software waarmee ongevraagd al zijn e-mailverkeer werd gecheckt.

Het Hof concludeert dat het recht op een privéleven is geschonden en de Roemeense rechters geen juiste afweging hebben gemaakt. Zij hebben verzuimd vast te stellen of het bedrijf de werknemer wel op de hoogte had gesteld van de mailcontrole. Ook hadden zij moeten beoordelen of er geen minder ingrijpende maatregelen hadden kunnen worden genomen, aldus de rechters in Straatsburg.