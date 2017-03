Banken moeten geld terug geven: oversluitboetes waren te hoog

Volgens Oversluitclaim hebben de banken voor het oversluiten te veel aan boeterente in rekening gebracht. De claimorganisatie baseert zich op een recente richtlijn van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Sinds 14 juli vorig jaar ziet de AFM erop toe dat banken niet te hoge oversluitboetes in rekening brengen. Naast ABN AMRO en Rabobank zegde ING ook toe de kosten van het oversluiten opnieuw te zullen berekenen.

Wat is er aan de hand?

De hypotheek oversluiten is populair door de lage rente. Op die manier kunnen mensen met een hypotheek soms honderden euro's per maand aan rentebetaling besparen. Dat voordeel voor de klant is een nadeel voor de geldverstrekker, meestal de bank. Die rekent dat nadeel door aan de klant in de vorm van een boeterente.

De AFM constateert dat banken het verschil tussen iemands oude en nieuwe rente zo groot mogelijk maken. Daarbij wordt de nieuwe rente te laag vastgesteld, zodat het nadeel voor de bank maximaal is; de klant betaalt daardoor de maximale boeterente. De meeste hypotheken bieden de mogelijkheid om boetevrij 10 procent per jaar af te lossen. Met een hypotheek van 200.000 euro mag je dan 20.000 euro boetevrij aflossen. Als je oversluit, moet de bank de schade berekenen over 180.000 euro. Kijk ook altijd goed of de bank wel rekening houdt met toekomstige aflossingen als je een spaar-, annuïteiten- of lineaire hypotheek hebt.

Hoeveel geld kun je als klant terugvorderen?

Claimorganisatie Oversluitclaim zegt dat het gemiddeld om 3.000 euro per oversluitgeval gaat, hoewel het per geval moet worden bekeken. Dat is serieus geld. Rabobank, ING en ABN AMRO zullen enkele miljoenen uittrekken om gedupeerde klanten te compenseren. Oversluitclaim probeert overigens ook compensatie te krijgen voor mensen die voor die tijd hebben overgesloten. Ze bereiden een massaclaim voor.

Consumentenorganisaties vinden de voorgestelde compensatie nog veel te beperkt. Zij willen dat de banken ook oversluiters van voor 14 juli 2016 financieel compenseren. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis doen een moreel appel op de banken. ING geeft op voorhand aan niet verder te zullen terugkijken dan 14 juli 2016.

Hoeveel mensen komen in aanmerking voor compensatie?

Banken denken dat het om duizenden gaat, hoewel dit nog niet zeker is. Het betreft sowieso alleen de mensen die tussen 14 juli 2016 en nu de hypotheek hebben overgesloten. Dat zijn enkele tienduizenden gevallen. Van hen moeten de banken berekenen wat ze mogen vragen op basis van de Europese regels, en hoeveel ze daadwerkelijk in rekening hebben gebracht. Dat verschil krijgen de klanten terug.

Waarom komt de AFM hier nu mee?