Basisschoolleraren eisen meer loon

De basisschoolleraar werkt niet alleen wekelijks bijna zeven uur over, zoals blijkt uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond, maar behoort volgens CBS/NTO ook tot een van de meest burn-outgevoelige beroepsgroepen. Daarnaast wordt de docent ook nog qua loon benadeeld. Zo werd tussen 2010 en 2014 het salaris van basisschoolleraren bevroren. Hoogleraar Onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg Frank Cörvers pleit voor een salaris dat ‘min of meer’ marktconform is. Het loon voor basisschoolleerkrachten moet dus omhoog, aldus Cörvers: ,,Het zou ook goed zijn voor leerlingen als het lerarenloon stijgt. Op termijn verwacht ik dat docenten die zelf meer in hun mars hebben dan eerder voor een carrière in het basisonderwijs kiezen. De status van het basisdocentschap gaat bij een beter salaris waarschijnlijk ook omhoog, waardoor het aantrekkelijker wordt om leraar te worden.''

Onaantrekkelijk

Ook voor het aantrekken van (meer) mannelijke docenten in het basisonderwijs, waar nu vooral vrouwen werken, zou een loonsverhoging (kunnen) helpen. ,,Omdat mannen in andere sectoren meer verdienen, is het voor hen op dit moment erg onaantrekkelijk om naar de pabo te gaan. Het loon voor leraren in het basisonderwijs is immers erg laag. Momenteel is het voortgezet onderwijs aantrekkelijker voor mannen dan het basisonderwijs, maar dat zou dan veranderen'', denkt Cörvers.



Of meer mannen in het basisonderwijs ook beter zou zijn voor de kwaliteit, durft Cörvers niet te stellen. ,,Dat is niet bewezen. Diversiteit onder leraren lijkt me meer een politieke kwestie.''



Op dit moment verdient een basisschoolleraar in Nederland slechts 68 procent van wat de gemiddelde hogeropgeleide verdient. In andere westerse landen als België, Noorwegen en de Verenigde Staten ligt dit percentage gemiddeld behoorlijk hoger: op 81 procent.