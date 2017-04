Bavaria behaalt recordomzet mede dankzij Ethiopië

Roepen dat je bedrijf in vijf jaar tijd twee keer zo groot moet worden, is één. Het ook daadwerkelijk flikken, is een heel ander verhaal. Bavaria lijkt bij het eerste van vijf examens in ieder geval geslaagd. In 2016 groeide de omzet van de Lieshoutse brouwer namelijk van 531 naar 610 miljoen. Bij financieel topman Frank Swinkels kan er dan ook een goedkeurend knikje vanaf. „Ik ben absoluut tevreden. We liggen goed op schema om een omzet van een miljard te halen in 2020.”

Quote Dit jaar wordt de capaciteit opnieuw twee keer zo groot. We groeien enorm in Ethiopië Frank Swinkels, financieel topman Bavaria

Palm

Voor de oorzaken van de vooralsnog hoogste omzet ooit, hoef je niet lang te zoeken. Bavaria haalde vorig jaar de krantenkolommen met een opeenstapeling van overnames en samenwerkingen. Zo werden de krachten gebundeld met een collegabrouwer om meer bier aan de man te brengen in Engeland. Maar het meest spectaculair was het inlijven van het Belgische Palm.



En dat is zeker niet de laatste brouwerij die wordt overgenomen, belooft Swinkels. ,,Dat hebben we nu eenmaal nodig om verder te kunnen groeien. Daarbij kijken we vooral naar welke bieren we al hebben en wat er in dat aanbod nog ontbreekt. Of er dit jaar weer een overname volgt? Ik heb er in de begroting in ieder geval geen rekening mee gehouden'', zegt Swinkels, die verder geen namen loslaat van potentiële overnamekandidaten.

Habesha

Ondertussen lijkt ook Ethiopië zich tot een succesverhaal te ontwikkelen. Bavaria begon daar in 2015 met achtduizend lokale boeren een brouwerij. Geen Bavaria, maar Habesha staat er op de bierflesjes die in het Afrikaanse land van de lopende band rollen. De jaarlijkse bierproductie van ongeveer 300.000 hectoliter waarmee werd gestart, verdubbelde in 2016. ,,En dit jaar wordt de capaciteit opnieuw twee keer zo groot. We groeien enorm in Ethiopië'', aldus Swinkels.