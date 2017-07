'Bazige én aardige bazin? Dat kan niet!'

Promovenda Jasmien Khattab deed onderzoek naar de effectiviteit van dit advies onder 48 leidinggevenden in de zakelijke dienstverlening en 213 mensen uit hun teams. Haar constatering: vrouwen die beide stijlen inzetten, worden als minder effectief beoordeeld. ,,De vrouwelijke leider wordt steeds in twee mallen geduwd: het vooroordeel van de krachtige leider en het vooroordeel van de invoelende vrouw. Wisselen tussen die twee, zorgt bij medewerkers voor verwarring. Die zeggen dan 'ze is zo lomp, kan dat niet aardiger' of ze snappen niet dat een warm gesprek bij de koffieautomaat wat anders is dan even later een harde beslissing nemen in de vergadering. Als vrouw raak je klem tussen die twee mallen.''

Mannelijke managers die zowel dominant als invoelend zijn, hebben nergens last van, concludeert de 32-jarige Amsterdamse Khattab. Want hier zijn de vooroordelen niet zo dubbel als bij vrouwen. Het personeel plakt steevast de stereotypes 'krachtig en dominant' op de leidinggevende als man én als manager. Dus raken we minder in de war als die mannetjesputter ook nog eens invoelend blijkt. Vrouwelijke bazen die op hun beurt vooral op een vrouwelijke manier leiding geven, worden wel als 'authentiek' en 'effectief' beoordeeld.

Vooroordelen

Quote Gaan we in het huidige tempo door, dan duurt het nog 170 jaar voordat er echt gelijkheid is Jasmien Khattab, promovenda ,,Het gaat hier puur om onze vooroordelen. Onderzoeken naar de resultaten van managers laten geen verschillen tussen mannen en vrouwen zien. We stellen gewoon ingewikkelde eisen aan vrouwen'', concludeert Khattab.



Zo wordt het voor hen knap lastig om hun talenten van de werkvloer en tot in de top tot bloei te laten komen. ,,Gaan we in het huidige tempo door, dan duurt het nog 170 jaar voordat er echt gelijkheid is. Zonde van al het talent. Als we weten dat die vooroordelen bestaan, moeten we ze aanpakken'', vindt Khattab.

Wegpoetsen

Ze stelt in het onderzoek voor dat bedrijven vooroordelen uit de beoordelingen poetsen. Niet persoonlijke meningen maar meetbare criteria als kwartaalcijfers en teamprestaties moeten tellen. Daarnaast moet het uitgangspunt zijn: iedereen mag, kan en wil promotie maken. ,,Nu wachten bedrijven af wie boven komt drijven. Dat zijn vooral blanke mannen.'' Khattab adviseert bedrijven om goed naar hun netwerken te kijken.