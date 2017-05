Bedrijven steken meer geld in vernieuwing

Interview PPG-topman: Akzo-top is alleen bezig met eigen baantje

7:46 Sinds hij bijna drie maanden terug voor het eerst voet aan wal zette in Nederland om te praten over een overname van AkzoNobel, kreeg PPG-topman Michael McGarry veel onaardigs over zich heen. Nu slaat hij terug. ,,Minister Kamp moet slecht presterende bedrijven niet beschermen.''