Belastingbond eist onderzoek naar opslaan conceptaangiftes

Maar wat doet de Belastingdienst met de gegevens die je invult voordat je de definitieve aangifte via de website verstuurt? Niemand die het weet. En daar moet verandering in komen, zegt de Bond voor Belastingbetalers (BvB). De bond vreest bijvoorbeeld dat mensen die veel experimenteren alvorens ze definitief aangifte doen, er eerder worden uitgevist worden voor een controle. Daar zijn overigens geen concrete aanwijzingen voor. ,,Maar het kan technisch wel. Daarom willen wij weten wat er met die data gebeurt”, zegt voorzitter Jurgen de Vries. In een brief verzoekt de BvB de Autoriteit Persoonsgegevens om te onderzoeken wat de Belastingdienst precies doet met de gegevens, en of dat in strijd is met de privacywetgeving. De Vries zegt niet tegen controle door de Belastingdienst te zijn.

Uitproberen

Volgens Rejo Zenger van privacywaakhond Bits of Freedom is de vrees van de Bond niet geheel onterecht. ,,Met de steeds verdergaande automatisering is het van groot belang dat de Belastingdienst transparant is. Vroeger, toen de aangifte nog niet online plaatsvond, probeerden mensen met hun rekenmachientje ook van alles uit. Daar wist de Belastingdienst ook niks van. De vraag is of het wenselijk is dat ze het nu wel weten, ook al is het technisch mogelijk.”



Als voorbeeld van de mogelijkheden die de techniek tegenwoordig biedt, wijst Zenger op Facebook. Het sociale medium zou ook de conceptberichten registreren die de gebruiker uiteindelijk niet bewaart. De Vries van de BvB noemt het bijhouden van zogenoemde logs als mogelijkheid om niet-verzonden gegevens op te slaan.



De Belastingdienst zoekt momenteel uit wat er precies gebeurt met de aangiftegegevens die gebruikers wel invullen maar uiteindelijk niet versturen. Een woordvoerder kon vanmiddag nog niet zeggen of die ook daadwerkelijk bewaard en/of gebruikt worden.