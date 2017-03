Belastingcontrole voor Credit Suisse Amsterdam, Londen en Parijs

Lloyd's of London naar Brussel vanwege Brexit

30 maart De Britse verzekeringsmarkt Lloyd's of London opent een kantoor in Brussel. Het is de eerste vestiging van het meer dan driehonderd jaar oude bedrijf op het Europese vasteland. Aanleiding voor de stap is het aanstaande vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie.