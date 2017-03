Belastingdienst valt binnen bij Credit Suisse Amsterdam, Londen en Parijs

Credit Suisse, de tweede bank van Zwitserland zal onderzocht worden door de autoriteiten. De bank voegde eraan toe medewerking te verlenen, na het verzoek te hebben ontvangen van de fiscus.



Volgens de Zwitserse media is de zaak begonnen in Nederland. De belastingdienst ontving informatie over 'verborgen' rekeningen nadat belastingontduiking zou zijn geconstateerd bij een Zwitserse bank.



Lokale media in Zürich hebben het daarbij over invallen, waarbij waardevolle spullen, zoals schilderijen en goudstaven, in beslag werden genomen in verschillende landen.