'Beschermingswal AkzoNobel kan niet zomaar'

'Belgische site waar patiënten dokters de maat nemen is gevaarlijk'

12 mei Belgische artsen zijn woedend over de nieuwe recensiewebsite Wisdoc, waarop patiënten dokters een beoordeling kunnen geven. Ook de Orde der Artsen in België is niet blij, melden de Belgische kranten Het Nieuwsblad en De Standaard.