'Biljet van 20 euro het mooiste, 5 euro minst populair'

'Er wordt gevochten om koks'

8:22 Er wordt gevochten om koks en bedienend personeel, constateert Koninklijke Horeca Nederland. En de horeca is niet de enige sector waar het tekort aan personeel nijpend is. Ook in sectoren als bouw en ict voelen ze de pijn. Dit probleem speelt met name in die sectoren die in de crisisjaren hard zijn geraakt en veel mensen moesten ontslaan.