Bloemisten hebben het zwaar op Valentijnsdag: Blij als ik quitte draai

De bekende rode roos Red Naomi gaat vandaag driedubbel zo duur de deur uit. Valentijnsdag valt wereldwijd op dezelfde datum en is daarmee niet alleen de drukste, maar ook de duurste dag voor bloemisten. ,,Winst maken doen we niet echt. We kunnen minder marge berekenen en maken meer kosten.

,,Op Valentijnsdag open gaan is meer een service naar je klanten toe”, aldus bloemiste Jolanda Backer (47) uit Steenbergen. Zij heeft jaren op de bloemenveiling in Naaldwijk gewerkt en weet precies hoe het in z’n werk gaat.

Drie keer hoger

Backer: ,,De inkoopprijzen op de veiling zijn vandaag het bijna drie keer hoger dan normaal. Betaal je normaal gemiddeld 0,60 tot 0,80 cent inkoop per roos op de veiling, deze week is dat minimaal vanaf 1,50 per stuk. Je kunt niet de standaard marge hanteren van 100 - 150 procent op je inkoopprijs, want dan worden rozen veel te duur voor je klanten. Drie euro per roos is het maximale (100 procent marge). Maar omdat we vandaag hogere kosten maken door langere openingstijden en meer medewerkers, maak je uiteindelijk geen winst. Ik ben blij als ik quitte draai.”

Meerdere bloemisten zitten met dit probleem. Zo ook Cora Spek (57) uit Etten-Leur. ,,Mensen denken dat wij vandaag een pot met goud verdienen. Dit is zeker niet waar. We krijgen soms opmerkingen over onze prijs. Toch is het een lagere marge dan normaal en we werken er extra voor. Krijg dat maar eens goed uitgelegd aan de klant.”

Piekperiode

Aad Fransen, algemeen directeur van rozenkwekerij Fransen Roses: ,,Bloemisten hebben het moeilijker rond deze piekperiode. Zij hebben een hoop stress voor een slechtere omzet. Zij draaien deze dag voor de service naar klanten toe.”

Het is het eeuwenoude spel van vraag- en aanbod. Rond Valentijn is de vraag het hoogste ter wereld. Dit berekenen we door in onze prijzen”, legt Aad Fransen uit. Hij zit al 41 jaar in dit vak. ,,Het is de wet van de markt. Rond feestdagen neemt de vraag toe. Hier spelen wij op in. We moeten wel, want op andere dagen in het jaar moeten we ook rondkomen. Dan zetten we onze rozen drie keer over de kop af naar de handelaar. Zij leggen hier weer een marge op en dat is de prijs die bloemisten betalen. Maar alleen hierdoor kunnen wij het hele jaar door draaiende blijven. Dit geldt voor alle rozenkwekerijen. Wij kijken dus reikhalzend uit naar deze dag.”