Blokker leukt Big Bazar nog even op voor de verkoop: 25 nieuwe winkels

Elektrisch rijden goedkoper dan benzine en diesel? 'Nog 7 jaar'

15:54 Momenteel is het nog duur, maar volgens ING is het in 2024 al goedkoper om elektrisch te rijden dan op traditionele brandstof. Het economisch bureau van de bank verwacht dat er in 2035 alleen nog maar stekkerauto's worden verkocht. Intussen bereiden steeds meer automerken zich op de overstap voor, zoals Volvo onlangs nog deed.