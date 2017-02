Blokker sloot 50 winkels in twee jaar tijd

In een reactie liet Blokker weten te kijken naar de levensvatbaarheid van de winkels. ,,We zouden geen goede retailer zijn als we structureel verlieslatende filialen open zouden laten", aldus een woordvoerder.



Door de populariteit van webshops staan winkelketens onder grote druk. De hoge kosten die de huur van winkelpanden en personeel met zich meebrengen, leiden tot sluitingen en faillissementen. Eerder deze week liet Blokker weten 69 filialen in België te sluiten.