Blokker zet speelgoedketen Maxi Toys in de etalage

Reorganisatie

Niet alleen in de speelgoedbranche worstelt de Blokker Groep met concurrentie van webwinkels als Bol.com en prijsvechters als Action. Het familiebedrijf is ook bij zijn andere formules, waaronder Blokker, Marskramer, Xenos en Leen Bakker, aan het reorganiseren. Daarbij zijn honderden banen geschrapt. Het bedrijf van de familie Blokker heeft online de boot gemist en schrijft al een aantal jaar op rij rode cijfers. In 2015 (de resultaten over 2016 zijn nog niet bekend) ging het om een verlies van 52 miljoen euro.



In februari kondigde het bedrijf nog aan 69 filialen van Blokker in België te sluiten. De afgelopen vijf jaar heeft de huishoudwinkelketen zijn omzet in het land met 20 procent zien dalen, over 2016 wordt een verlies van 18 miljoen euro voorzien. In Nederland heeft Blokker afgelopen twee jaar in stilte vijftig vestigingen gesloten. Zusterformule Marskramer sloot in drie jaar 64 locaties, bleek onlangs uit cijfers van onderzoeksbureau Locatus.