Boete van 1 miljoen voor Oxxio: onjuiste klantregistratie

Energieleverancier Oxxio moet een boete van een miljoen euro betalen omdat het bedrijf gegevens over klanten onjuist heeft ingevoerd in het centrale register van de energiebedrijven. Dat laat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag weten. Oxxio vindt de straf te hoog en gaat in beroep.

Oxxio had bij energiecontracten voor onbepaalde tijd toch een einddatum in het register gezet. Daardoor leek het alsof die klanten een contract voor bepaalde tijd hadden. Dat zou hun mogelijkheden beperken om kosteloos over te stappen naar een andere leverancier.

Als een klant wil overstappen, raadplegen energiebedrijven het centrale register om te zien wat voor contract de klant op dat moment heeft. Als de gegevens niet kloppen, kunnen leveranciers niet eerlijk met elkaar concurreren en worden consumenten verkeerd voorgelicht, aldus de ACM.

Doordat Oxxio in het systeem aangaf dat de contracten voor bepaalde tijd waren, leek het voor concurrenten alsof de klant in kwestie niet direct kon overstappen. De klant moet bij een contract voor bepaalde tijd namelijk het huidige contract eerst afwachten, of een vergoeding betalen om het af te kopen.