'Bonusplafond kan 17.000 banen schelen'

In Nederland worden de bonussen bij banken sinds 2015 wettelijk beperkt tot 20 procent van het vaste salaris. VNO-NCW pleit ervoor dat Nederland net als de rest van Europa bonussen tot 100 procent zou toelaten. Dat zou voorkomen dat andere landen alsnog de voorkeur krijgen van de banken.



Nog zeker drie grote financiële concerns en meerdere kleinere spelers denken na over het openen van kantoren in Nederland, weet VNO-NCW. Volgens bronnen van De Telegraaf zou het in ieder geval gaan om UBS, JPMorgan en Morgan Stanley.



PvdA-Kamerlid Henk Nijboer laat zich via Twitter negatief uit over de plannen. 'VNO verzet zich tegen hogere lonen werknemers, maar pleit wel voor hogere bonussen bankiers', schrijft hij.