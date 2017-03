Boze bakkers dreigen met acties

'Fearless girl' blijft nog even bij stier

10:34 Het beeld van het dappere meisje dat sinds kort tegenover de beroemde stier in het zakendistrict van New York staat, hoeft voorlopig nog niet te verdwijnen. 'Fearless girl' mag in ieder geval tot de volgende internationale vrouwendag, op 8 maart 2018, blijven staan.