Braziliaans vleesschandaal treft kippenboeren in hun portemonnee

Waarde Euro stijgt na Frans ver­kie­zings­de­bat

10:56 De waarde van de euro is vanochtend opgelopen naar het hoogste peil ten opzichte van de dollar in zes weken. De stijging volgt op het eerste tv-debat tussen de vijf belangrijkste kandidaten voor het presidentschap van Frankrijk. De Europagezinde Emmanuel Macron werd na dit debat in een peiling als winnaar uitgeroepen.