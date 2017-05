Voor dit jaar mag Nederland nog rekenen op een ‘robuuste’ groei van 2 procent, maar daarna zakken we uit de kopgroep terug naar het gemiddelde van de eurolanden, aldus Brussel in zijn jongste groeivooruitzichten. Omdat Groot-Brittannië Nederlands tweede exportbestemming is, gaat de onzekerheid rond de brexit – die naar verwachting eind maart 2019 zijn beslag krijgt – ons volgend jaar al extra hard raken.

De pensioenen zijn de tweede remmende factor, aldus de analyse uit Brussel. De dekking van veel fondsen is zodanig onder de maat dat ze premies moeten verhogen of moeten korten op uitkeringen, en in het ergste geval allebei. Ook dat raakt direct de groei, want Nederland moet het juist de komende jaren hebben van zijn consumentenbestedingen. Brussel hoopt dat Nederland die met hogere lonen toch op peil kan houden. Over de periode 2016-2018 zou de loonsverhoging gemiddeld 2,3 procent moeten zijn, tegenover 1,5 procent in de drie jaar daarvoor.

Hoge score

Intussen blijft Nederland onverminderd hoog scoren op werkgelegenheid. Die zit nu al boven het niveau van voor de crisis. De werkloosheid zakt volgend jaar ondanks een toenemend aantal vrouwen, ouderen en migranten op de arbeidsmarkt naar een jaloersmakende 4,7 procent.

Voor de hele eurozone, aldus Eurocommissaris Pierre Moscovici voor economische en monetaire zaken, zet het herstel gestaag door: dit jaar 1,7 en volgend jaar 1,8 procent groei. Voor heel Europa is dat tweemaal 1,9 procent, allebei een fractie beter dan in de vorige prognose. Met dank aan het nog steeds lopende stimuleringsbeleid van de ECB, de aantrekkende wereldhandel en een groeiend vertrouwen bij bedrijven en burgers.

'Neerwaartse risico's'

Maar de ‘neerwaartse’ risico’s blijven: een onvoorspelbaar Amerika, de brexit, geopolitieke spanningen, de aanpassing van de Chinese economie en onze nog steeds te wankele bankensector. Ook blijven de verschillen tussen lidstaten te groot. Die wegnemen ziet Moscovici als een van de belangrijkste uitdagingen voor de komende jaren.