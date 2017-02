'Brexit kost bedrijven Nederland nu al geld'

De ondernemersorganisatie kreeg de afgelopen weken veel telefoontjes van bezorgde leden. Zij heeft een meldpunt geopend waar ook andere bedrijven terecht kunnen met hun zorgen over brexit en waar zij hun wensen kenbaar kunnen maken voor een nieuw handelsakkoord tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.



Vooral handels- en productiebedrijven hebben last van de onzekerheid, die hun Britse handelspartners kopschuw maakt. Evofenedex, dat de belangen behartigt van ondernemers die veel zaken doen in het buitenland, wil met behulp van het meldpunt die problemen in kaart brengen.



Het Verenigd Koninkrijk is de derde handelspartner van ons land, en is volgens evofenedex goed voor zo'n 300.000 banen. In totaal stak in 2015 voor 38 miljard euro aan exportproducten de Noordzee over. Daar staat een import ter waarde van 21 miljard euro tegenover.