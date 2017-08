Brit verkoopt Porsche voor 22 euro en maakt toch winst

doorwerken in de vakantie 'Ik vind het lekker om het hele jaar door te werken'

15 augustus De zomer is dé tijd om de teugels te laten vieren. Maar sommigen grijpen deze maanden juist aan om door te werken, uit passie, behoefte aan een rustig kantoor of tegen wil en dank. Vandaag een nieuw deel in de serie Doorwerken in de vakantie.