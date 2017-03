Bruna stopt samenwerking met Sandd en DHL

Toch zal er geen Sandd-postservicepunt geopend worden. ,,Bruna is tot de conclusie gekomen dat de samenwerking met DHL en Sandd een stap te ver is in de huidige situatie'', legt interim-directeur van Bruna Rob Schuyt uit.



Bruna verkeert in financieel zwaar weer en draait met verlies. Een maand geleden moesten PostNL en ING al financieel bijspringen. Toch meldt Bruna dat het annuleren van de Bruna-hubs is genomen 'omdat de winkelketen op dit moment prioriteit geeft aan het verbeteren van de resultaten'.



Op langere termijn ziet het bedrijf nog wel potentie in de ontwikkeling van een dergelijke postservicepunten in zijn winkels. ,,Maar dat is voor later, niet voor nu.''