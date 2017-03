Budgetketen Action blijft flink groeien

Action heeft afgelopen jaar weer een stevige groei doorgemaakt. De omzet nam met ruim een derde toe en er werden bijna tweehonderd nieuwe winkels geopend, voornamelijk in Frankrijk en Duitsland. In Nederland kwamen er dertien zaken bij.

In totaal heeft de keten nu ruim 850 filialen in zes landen, waarvan 350 in Nederland. In 1993 opende in Enkhuizen de eerste vestiging, en afgelopen november werd in Enschede nog het grootste filiaal tot nu toe geopend. Artikelen die afgelopen jaar goed liepen waren onder meer de Action-boodschappentas, verhuisdozen, vuilniszakken, kerstversiering en tuinkabouters.

Action rapporteert een omzet van bijna 2,7 miljard euro over 2016. In winkels die al langer dan een jaar open waren gingen de verkopen met zo'n zeven procent omhoog. De nettowinst steeg daarbij met 37 procent, tot 310 miljoen euro.

Uitbreiding

Topman Sander van der Laan is tevreden over de resultaten. Volgens hem is Action nu een ,,echte Europese retailer'' geworden. De verwachting is dat de huidige sterke groei voorlopig aanhoudt. Action wil in 2017 nog meer winkels openen dan vorig jaar. Het merendeel daarvan zal wederom in Frankrijk en Duitsland zijn, maar ook in Nederland ziet Action nog ,,witte vlekken'' op de kaart.