Busker definitief nieuwe voorzitter van vakbond FNV

Busker (56) is de opvolger van Ton Heerts, die afgelopen zomer opstapte. Busker gaf eerder jarenlang leiding aan de Nederlandse Politiebond (NPB) en was als bestuurslid van FNV belast met de thema's zorg en pensioenen.



Het bestuur van FNV droeg Busker zelf voor als kandidaat voor het voorzitterschap. Zijn naam was ook de enige die prijkte op de definitieve kandidatenlijst die in december werd gepubliceerd. Busker is tot voorzitter gekozen voor de periode 2017-2021.