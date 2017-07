Calamiteitenfonds: 'Angst geen reden voor restitutie reiskosten'

Daarmee hint de organisatie erop dat de situatie in de meeste gevallen veilig genoeg is om de vakantiereis voort te zetten. Reisorganisaties inventariseren ter plaatse of iedereen veilig is en of de hotels waarin ze verbleven nog veilig zijn. Wellicht moeten enkele reisorganisaties Nederlandse vakantiegangers naar een andere accommodatie brengen.