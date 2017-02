Cijfers KLM en Air France lopen op 'ongezonde wijze' uiteen

Tevreden

KLM-directeur Pieter Elbers is tevreden over de sterke resultaatverbetering. ,,Die is te danken aan de inspanningen van alle KLM'ers, daar ben ik trots op'', zei hij. De cijfers tonen bovendien aan dat tegenover de offers die het personeel brengt, meer groei en investeringen staan, aldus de topman. Hij herhaalde bovendien dat het wat hem betreft klaar is met het centraliseren van ondersteunende taken. Daar ontstond recent opnieuw onrust over op het hoofdkantoor in Amstelveen. Vermoeiend, maar: ,,ik heb een goed uithoudingsvermogen'', zei Elbers.



De groep als geheel boekte een operationele winst van 1,05 miljard euro, een derde meer dan in 2015. Ondanks een passagiersgroei van 4 procent daalde de omzet met 3,3 procent naar 25,7 miljard euro. Dat komt door aanhoudende druk op de ticketprijzen. Netto bleef 792 miljoen euro over, tegen 118 miljoen euro een jaar eerder.



Behalve een 1,5 miljard euro lagere brandstofrekening, zorgden kostenbesparingen voor betere resultaten. Dat dit bij Air France niet zo is, komt volgens financieel directeur Frédéric Gagey mede door stakingen afgelopen zomer. Deze hebben het bedrijf zo'n 130 miljoen euro gekost. Daarnaast hebben de terroristische aanslagen in Parijs en Nice een negatief effect gehad, volgens topman Jean-Marc Janaillac in een toelichting op de cijfers.